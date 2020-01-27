المؤتمرنت -

41 غارة جوية للعدوان وتواصل خرق هدنة الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق هدنة الحديدة ما أدى إلى أضرار في ممتلكات المواطنين، وشن الطيران 41 غارة على محافظتي صنعاء والجوف وقبالة نجران وعسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأفاد مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت بقذائف الهاون الأحياء السكنية في شارع الخمسين و 7 يوليو بمدينة الحديدة.



وأكد المصدر تضرر منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا نتيجة استهدافها بكثافة من قبل قوى العدوان بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة والمتوسطة.



وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بالقذائف قريتي الدحفش والشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 21 غارة على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وعشر غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأشار إلى أن الطيران استهدف بأربع غارات منطقة مجازة الشرقية في عسير، وشن ست غارات على البقع قبالة نجران.