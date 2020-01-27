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المؤتمر نت - الأرصاد ينبّه سكان 10 محافظات من برودة شديدة

الأرصاد ينبّه سكان 10 محافظات من برودة شديدة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبّه سكان 10 محافظات من برودة شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد ان يسود طقس بارد الى شديد البرودة على مناطق واسعة من محافظات الجمهورية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى أن الاجواء ستكون شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة , ذمار , عمران , صنعاء , البيضاء , ابين , اب.

وأوضح المركز ان تشمل تلك الاجواء أيضاً المناطق الصحراوية وخصوصاً صحاري محافظات المهرة , حضرموت وأجزاء من شبوة , وأجزاء من الهضاب الداخلية مع انخفاض في درجات الحرارة الصغرى بمعدل (1-3) درجات مئوية.

كما توقع المركز ان يصل معدل الانخفاض في درجات الحرارة على اجزاء من المناطق الصحراوية بمعدل ( 3-5) درجات مئوية

وحذر المركز المواطنين بتلك المحافظات وخاصة كبار السن والأطفال من الطقس البارد أثناء الليل والصباح الباكر.

كما نبه المركز المزارعين الى تغطية مزروعاتهم وعدم الري لاحتمال تشكل الصقيع على المناطق المذكورة.








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