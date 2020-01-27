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المؤتمر نت - أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تخطى حدود الصين

الصحة العالمية: إجراءات جديدة للوقاية من كورونا

المؤتمرنت -
الصحة العالمية: إجراءات جديدة للوقاية من كورونا
أصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات جديدة من أجل تفادي الإصابة بفيروس كورونا الجديد، الذي تخطى حدود الصين.

ولا يوجد حتى الآن علاج محدد للمرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، لكن يمكن معالجة العديد من أعراض، يعتمد العلاج على الحالة السريرية للمريض.

وقد تكون الرعاية الداعمة للأشخاص المصابين بالعدوى ناجعة للغاية.

وفيروسات كورونا فصيلة واسعة الانتشار، معروفة بأنها تسبب أمراضاً تتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى الالتهاب الرئوي الحاد، أما الفيروس الجديد فلم تُكشف إصابة البشر بها سابقاً.

وحتى يتم إنتاج عقار يستطيع قهر مرض فيروس كورونا، علينا اتباع الإجراءات التالية، بحسب منظمة الصحة العالمية:

1.نظف اليدين بالصابون والماء أو عقم اليدين.
2. عند السعال والعطس قم بتغطية الأنف والقم بمنديل أو بثنية بمرفقة الذراعة.
3. تجنب المخالطة اللصيقة مع أي شخص تظهر عليه أعراض نزلات البرد أو الإنفلونزا.
4. قم بطهي وجبات الحيوانات والطيور جيدا.
5. تجنب التعامل مع الحيوانات البرية أو حيوانات المزرعة الحية دون استخدام وسائل الوقاية الشخصية.

يشار إلى أن مرض كورونا الجديد بدأ في التفشي من مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي وسط الصين، وانتشر في مدن عدة في البلاد، قبل أن ينتقل إلى دول آسيوية وأوروبية والولايات المتحدة.

وأدى الفيروس حتى الآن إلى وفاة 80 شخصا وإصابة أكثر من 2700 شخص، غالبيهم داخل الصين، التي اتخذت إجراءات حازمة للغاية من أجل وقف انتشار الفيروس.

وكانت الإرشادات الماضية تشمل:

1. اغسل يديك غالبا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.
2. تجنب لمس عينيك أو أنفك أو فمك بأيدي غير مغسولة.
3. تجنب الاتصال الوثيق مع الناس الذين يعانون من المرض.
4.تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح.

ويقول الباحثون في الصين إنهم باتوا قريبين بشكل مباشر من اكتشاف السلسلة الجديدة من الفيروس كورونا، وهو ما سيساهم في الوصول إلى علاج المرض أو وقف انتشاره على الأقل.








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