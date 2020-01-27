المؤتمرنت -

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمرتزقة

قُتل وجُرح العشرات من مرتزقة العدو السعودي اليوم في مواجهات عنيفة شهدتها جبهتي تعز والبيضاء.



وأفاد مصدر عسكري بأن الجيش اليمني واللجان نفذوا هجوماً مباغتاً على مواقع المرتزقة في جبهة قانية، وكبدوهم عددا من القتلى والجرحى.



وأشار المصدر إلى أن القوة المدفعية قصفت تجمعات للمرتزقة في قانية محققة إصابات مباشرة.



وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وتدمير آليتين لهم خلال صد محاولة تقدم لهم بإتجاه جبل هان بجبهة الضباب في تعز استمر لساعات دون أن يحققوا أي تقدم.