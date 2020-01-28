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المؤتمر نت - التقى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن والامينان العامان المساعدان الشيخ جابر عبدالله غالب وفاطمة الخطري

الامين العام وقيادات مؤتمرية تلتقي اعضاء المبادرة اليمنية للسلام

المؤتمرنت -
الامين العام وقيادات مؤتمرية تلتقي اعضاء المبادرة اليمنية للسلام
التقى الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن والامينان العامان المساعدان الشيخ جابر عبدالله غالب وفاطمة الخطري وعدد من اعضاء اللجنة العامة والامانة العامة بقيادة واعضاء المبادرة اليمنية للسلام والمصالحة الوطنية الشاملة .

وفي اللقاء جدد الامين العام موقف المؤتمر الداعم والمساند لأي جهود رامية لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية الشاملة ،مشيرا الى ان المؤتمر كان السباق الى تبني وطرح دعوات المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستثني احدا .

واكدت القيادات المؤتمرية أهمية ان يكون تحقيق السلام قائما على صيانة وحفظ وحدة اليمن وسيادته واستقلاله .

واستمعت القيادات المؤتمرية من رئيس المبادرة عبداللطيف فلافل واعضاء المبادرة الى شرح عن مضامين المبادرة واهدافها والخطوات التي تمت حتى الان من قبل قيادة واعضاء المبادرة في التواصل مع بقية الاطراف،معبرين عن شكرهم للمؤتمر وقيادته على دعمه لجهود ودعوات تحقيق السلام والمصالحة الوطنية وانهاء معاناة الشعب اليمني .








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