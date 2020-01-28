المؤتمرنت -

استشهاد طفلة وتضرر ممتلكات المواطنين جراء خروقات العدوان بالحديدة

استمرت قوى العدوان في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة ما أدى إلى استشهاد طفلة واحتراق منازل المواطنين وتضرر ممتلكاتهم، فيما شن الطيران غارات على محافظتي الجوف وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد طفلة بجوار منزلها في قرية عويس شمال حيس برصاصة أحد قناصي قوى العدوان التي استهدفت بقذائف المدفعية قرية مغاري في المديرية.



وذكر المصدر أن أضراراً مادية حدثت بمنازل ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والفازة وسوق الجبلية بمديرية التحيتا إثر قصف قوى العدوان بأكثر من 36 قذيفة مدفعية.



وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية في منطقة الفازة بالمديرية.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان قصفت أحياء سكنية في شارع الـ 50 بـ 8 قذائف هاون، واستهدفت بقذائف المدفعية منطقة 7 يوليو بمدينة الحديدة، كما قصفت منطقة الجاح الأعلى في مديرية بيت الفقيه بعدد من قذائف المدفعية.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان استهدفت بتسع قذائف مدفعية وبالرشاشات قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، لافتاً إلى احتراق منزل مواطن في المدينة نتيجة قصف للغزاة والخونة بالرشاشات الثقيلة والمتوسطة.



وقال المصدر إن طيران العدوان شن أربع غارات على مفرق الجوف ، وغارة على مديرية حرض بمحافظة حجة.