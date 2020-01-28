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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين

شرف يناقش مع فرانز جهود تعزيز العمل الإنساني

المؤتمرنت -
شرف يناقش مع فرانز جهود تعزيز العمل الإنساني
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوخنشتاين.

جرى خلال اللقاء مناقشة أنشطة اللجنة ومساع العمل الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل تعزيزها وتطويرها.

وفي اللقاء أشار الوزير شرف إلى الدور الذي تضطلع به اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية التي سببها تحالف دول العدوان وكذا جهودها في المناطق التي تشهد مواجهات وجوانب تنسيق مواضيع الأسرى.

وأشاد بالدور الفاعل والحيوي للمنظمات الدولية العاملة في اليمن بشقيها الإنساني والإغاثي .. مؤكدا دعم حكومة الإنقاذ الوطني للمنظمات الدولية وتقديم التسهيلات لموظفيها.

فيما أكد رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر حرص البعثة على استمرار تقديم الدعم الممكن للمواطن اليمني بما يسهم في التخفيف من معاناته الإنسانية.








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