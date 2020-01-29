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المؤتمر نت - أعلن المؤتمر الشعبي العام رفضه الشديد لما سمي بصفقة القرن التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعتبرها محاولة لتفية القضية الفلسطينية .

المؤتمر الشعبي العام يرفض ما يسمى بصفقة القرن (بيان )

المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي العام يرفض ما يسمى بصفقة القرن (بيان )
أعلن المؤتمر الشعبي العام رفضه الشديد لما سمي بصفقة القرن التي اعلنها الرئيس الامريكي دونالد ترامب واعتبرها محاولة لتفية القضية الفلسطينية .
جاء ذلك في بيان صادر عن المؤتمر ينشر المؤتمرنت نصه :
تابع المؤتمر الشعبي العام اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن مضامين ما يسمى بصفقة القرن يوم امس .

والمؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم جماهير الشعب اليمني يرفض بشدة ذلك الاعلان الذي كشف بجلاء واضح سعي القيادة الامريكية ومن يقف معها الى تصفية القضية الفلسطينية ومصادرة حقوق الشعب الفلسطيني والانحياز الكامل والمطلق الى جانب المحتل الصهيوني .
ان المؤتمر الشعبي العام يؤكد ان ما جاء فيما يسمى بصفقة القرن ليس سوى تجاوز واضح وانتهاك فاضح لكل القرارات والمواثيق الدولية التي نصت على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ،ودليل جديد على سطحية الرؤية الامريكية لجوهر الصراع العربي الصهيوني وحق شعب فلسطين في تقرير مصيره مثل بقية شعوب العالم .

ان المؤتمر الشعبي العام يعلن مساندته المطلقة للشعب والقيادة الفلسطينية في رفضها لما سمي بصفقة القرن ويؤكد على حق الفلسطينين الكامل في النضال ضد المحتل الصهيوني حتى استعادة حقوقهم واقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين ويدعو كل الاحزاب والحركات السياسية في الوطن العربي والعالم الى ادانة ما يسمى بصفقة القرن والوقوف الى جانب الحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني .

صادر عن المؤتمر الشعبي العام
صنعاء الاربعاء الموافق 29 يناير 2020 م








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