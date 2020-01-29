المؤتمرنت -

الجيش اليمني يؤكد رسميا دحر المرتزقة من نهم

اكدت القوات المسلحة اليمنية اليوم الاربعاء السيطرة الكاملة على مديرية نهم ( محافظة صنعاء)، ودحر مرتزقة العدوان السعودي من هناك .



وفي بيان تلاه الناطق الرسمي باسمها العميد/ يحيى سريع ، اكدت القوات المسلحة اليمنية سيطرتها على عدد من مديريات محافظتي الجوف ومارب وبما يقارب مساحة جغرافية 2500 كيلو متر مربع .

واكد العميد سريع وقوعِ الآلافِ من قواتِ العدوِّ ما بين قتيلٍ ومصابٍ وأسير .



ودحرِ قواتِ العدوِّ المتمركزةِ في نهم المكونةِ من 17 لواءً عسكرياً وعشرينَ كتيبةً واغتنامِ عتادِها بالكامل.



واشار إلى دحرِ لواءينِ مما يُسمى بالمنطقةِ العسكريةِ الثالثةِ المتمركزة في مديرية صرواح بمأرب، وثلاثةِ ألويةٍ مما يسمى بالمنطقةِ العسكريةِ السادسةِ المتمركزةِ في الجوف.

وقال العميد سريع "سمحتْ قواتُنا للمئاتِ من قواتِ العدوِّ بالفرارِ تنفيذاً لتوجيهاتِ القيادةِ وحفاظاً على دماءِ من قررَ تركَ المعركةِ من مرتزقةِ العُدوانِ".



واضاف :" ورداً على التصعيدِ الجويِّ للعدوانِ نفذتِ القوةُ الصاروخيةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ عملياتٍ نوعيةً استهدفتْ شركةَ آرامكو في جيزانَ ومطاراتِ أبها وجيزانَ وقاعدةَ خميس مشيط وأهدافاً حساسةً في العمقِ السعوديِّ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ والطائراتِ المسيرة".

