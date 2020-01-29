الأربعاء, 29-يناير-2020 الساعة: 07:09 م - آخر تحديث: 06:13 م (13: 03) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
2020م‮ ‬عام‮ ‬المصالحة‮ ‬الوطنية
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أعلن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام مباركته للانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل

المؤتمر الشعبي العام يبارك انتصارات الجيش واللجان في نهم والجوف (تصريح)

المؤتمرنت -
المؤتمر الشعبي العام يبارك انتصارات الجيش واللجان في نهم والجوف (تصريح)
أعلن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام مباركته للانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في عدة جبهات خلال الايام الماضية.

وقال المصدر : ان الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في محافظة الجوف ومديرية نهم واجزاء من محافظة مارب على مرتزقة العدوان وبائعي الوطن لهي دليل جديد على ان النصر والانتصار هو حليف من يقف مع شعبه ووطنه في وجه العدوان والمعتدين، وان الارض تقاتل مع اصحابها، وان التضحية من اجل الوطن دائما ما تؤتي ثمارها على ارض الواقع مهما كانت الصعوبات.

واضاف المصدر: ان تلك الانتصارات التي تحققت رغم فارق الامكانيات والدعم المقدم من دول العدوان لمرتزقة العدوان يؤكد انه مهما طال امد العدوان ومهما كانت الخيانات التي تتم من قبل بعض المحسوبين والمنتمين للبلد لشعبهم ووطنهم فانهم في الاخير يخسرون لانهم بلا قضية وبلا مبادىء وسيظلون في نهاية المطاف في نظر شعبهم مجرد عملاء وخونة وبياعي اوطان.

واشاد المصدر بالتضحيات التي قدمها الابطال من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في تلك المواجهات وما اثمرته من انتصارات على مرتزقة العدوان، مترحما على الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: مصر.. جزار يدلي باعترافات مروعة
رياضة: مانشستر سيتي يجدد عقد فيرناندينيو
أخبار: إصابة طفلتين برصاص قناصة المرتزقة في تعز
أخبار: كيفية تجنب "حظر واتس آب" قبل تنفيذ القرار!
عربي ودولي: المانيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا
فنون ومنوعات: هندية تحرق كفيلها السعودي
اقتصاد: تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية
رياضة: رسميا.. بن عرفة إلى صفوف بلد الوليد
أخبار: شرف يناقش مع فرانز جهود تعزيز العمل الإنساني
أخبار: استشهاد طفلة وتضرر ممتلكات المواطنين بالحديدة
أخبار: إسقاط طائرة تجسسية للعدوان قبالة جيزان
أخبار: قيادات مؤتمرية تلتقي اعضاء المبادرة اليمنية للسلام
أخبار: تصريح لمصدر مسئول بهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش المالي بالمؤتمر الشعبي العام
أخبار: إنتشار أسراب الجراد يهدد القطاع الزراعي في اليمن
مجتمع مدني: حروب الجيل الخامس في ندوة لإتحاد الاعلاميين
علوم وتقنية: خطر اللحم النيء على جسم الإنسان
فنون ومنوعات: ميشيل أوباما تمنح جائزة "غرامي" الموسيقية
عربي ودولي: روسيا تطور لقاحين ضد فيروس كورونا الجديد
أخبار: مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمرتزقة
اقتصاد: البرلمان اللبناني يقر موازنة 2020
اقتصاد: الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين
أخبار: الصحة العالمية: إجراءات جديدة للوقاية من كورونا
أخبار: الأرصاد ينبّه سكان 10 محافظات من برودة شديدة
أخبار: 41 غارة جوية للعدوان وتواصل خرق هدنة الحديدة
رياضة: ريال مدريد ينتزع صدارة الليغا من برشلونة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020