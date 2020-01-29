المؤتمرنت -

المؤتمر الشعبي العام يبارك انتصارات الجيش واللجان في نهم والجوف (تصريح)

أعلن مصدر مسؤول في المؤتمر الشعبي العام مباركته للانتصارات الكبيرة التي حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في عدة جبهات خلال الايام الماضية.



وقال المصدر : ان الانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في محافظة الجوف ومديرية نهم واجزاء من محافظة مارب على مرتزقة العدوان وبائعي الوطن لهي دليل جديد على ان النصر والانتصار هو حليف من يقف مع شعبه ووطنه في وجه العدوان والمعتدين، وان الارض تقاتل مع اصحابها، وان التضحية من اجل الوطن دائما ما تؤتي ثمارها على ارض الواقع مهما كانت الصعوبات.



واضاف المصدر: ان تلك الانتصارات التي تحققت رغم فارق الامكانيات والدعم المقدم من دول العدوان لمرتزقة العدوان يؤكد انه مهما طال امد العدوان ومهما كانت الخيانات التي تتم من قبل بعض المحسوبين والمنتمين للبلد لشعبهم ووطنهم فانهم في الاخير يخسرون لانهم بلا قضية وبلا مبادىء وسيظلون في نهاية المطاف في نظر شعبهم مجرد عملاء وخونة وبياعي اوطان.



واشاد المصدر بالتضحيات التي قدمها الابطال من قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والمتطوعين من ابناء القبائل في تلك المواجهات وما اثمرته من انتصارات على مرتزقة العدوان، مترحما على الشهداء ومتمنيا للجرحى الشفاء العاجل.