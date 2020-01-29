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المؤتمر نت - أصيبت طالبتان بمدرسة الصديق عبدان في مديرية صبر الموادم محافظة تعز اليوم، بنيران مرتزقة العدوان السعودي

إصابة طالبتين في صبر الموادم بنيران المرتزقة

المؤتمرنت -
إصابة طالبتين في صبر الموادم بنيران المرتزقة
أصيبت طالبتان بمدرسة الصديق عبدان في مديرية صبر الموادم محافظة تعز اليوم، بنيران مرتزقة العدوان السعودي.

وأوضح مصدر محلي أن الطالبتين غيداء يونس عبدالرب ورغد عبدالرحمن ناجي عبيد من الصف الثالث الأساسي بالمدرسة أصيبتا إصابة خطيرة بنيران المرتزقة أثناء تواجدهما داخل فصلهما الدراسي.

وذكر المصدر أنه تم إسعاف الطالبتين المصابتين إلى مستشفى أطباء بلا حدود في الحوبان، وقرر الأطباء نقلهما إلى مستشفى أطباء بلا حدود في مدينة القاعدة بمحافظة إب لإجراء عمليتين جراحيتين لهما.








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