المؤتمرنت -

شهيدة في تعز وغارات على 4 محافظات

استشهدت وأصيبت مواطنتان بنيران قوى العدوان في محافظة تعز واستمرت خروقاتها في الحديدة، فيما شن الطيران 14 غارة على 4 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأكد مصدر عسكري استشهاد امرأة وإصابة ابنتها بجروح إثر قذيفة مدفعية أطلقتها قوى العدوان على منزلهما في قرية الركب بعزلة الهشمة التابعة لمديرية التعزية محافظة تعز.



وأوضح المصدر أنه تم إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان جنوب شارع الخمسين، واستهدف قصف مدفعي لقوى العدوان حارة الضبياني في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



وذكر المصدر أن مرتزقة العدوان استهدفوا مطار الحديدة بمختلف الأسلحة الرشاشة، وقصفت قوى العدوان بست قذائف هاون منطقة الجاح في مديرية بيت الفقيه.



وأشار المصدر إلى احتراق منزل مواطن إثر استهداف مرتزقة العدوان قرية عويس شمال مديرية حيس بالأعيرة الرشاشة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارة على مديرية شدا بمحافظة صعدة، كما شن ثلاث غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب، وغارتين على مديرية المتون بمحافظة الجوف.