المؤتمرنت -

الأرصاد: تأثر 11 محافظة بكتلة هوائية باردة

أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية والصحراوية والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة لكنها أقل حدة من الأيام الماضية.



وتوقع المركز في نشرته الجوية اليوم أن يسود طقس شتوي بارد إلى بارد نسبياً أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خاصة محافظات صنعاء، صعدة، عمران، ذمار، إب, البيضاء، الضالع وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.



ونبه المركز قاطني تلك المناطق خاصة الأطفال وكبار السن والمزارعين من الأجواء الباردة.



وأفاد المركز بأن درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم جاءت على النحو الآتي : عمران 3.0 ، ذمار 4.0 ، صنعاء 5.4 ، سيؤون 6.1 ، صعدة 6.3 ، إب 9.9 ، حجة 9.6 ، المحويت 10.4 .