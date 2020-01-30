المؤتمرنت -

الاتصالات تؤكد عودة خدمة الانترنت

أكدت الشركة اليمنية للإتصالات الدولية (تيليمن) أن عملية اصلاح الكابل البحري (فالكون) تجري وفقاً لما هو مخطط له وأن خدمة الانترنت ستعود إلى طبيعتها السابقة خلال الأسبوع الثالث من شهر فبراير.



وأشار بيان صادر عن الشركة أن عملية اصلاح الكابل ستتم في نفس الموعد الذي تم تحديده في آخر بيان أصدرته الشركة الدولية ولم يطرئء عليه أي تغيير وذلك وفقاً لتأكيدات الشركة المالكة للكابل.



ونفى بيان الشركة نفياً قاطعاً ما تداولته بعض وسائل الاعلام مؤخراً من أخبار ملفقة لا أساس لها من الصحة حول تأخر عملية إصلاح الكابل عن الموعد المحدد.



وعبرت الشركة عن أسفها واستغرابها الشديدين للترويج لمثل هذه الشائعات، داعية كافة وسائل الاعلام لتحري المصداقية ومراعاة الجوانب الأخلاقية لمهنة الصحافة الحرة والشريفة.



وأكدت تيليمن حرصها على إعادة الخدمات في أسرع وقت ممكن مشيرة إلى أن فريقها يعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الإصلاح وفق الجدول الزمني المعلن.



كما أشار البيان إلى أن (تيليمن) ماضية في العمل بمهنية وحيادية من أجل تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت لجميع المواطنين في جميع محافظات الجمهورية اليمنية بالرغم من استمرار منعها وحرمانها من استخدام بدائلها المتمثلة في السعات الدولية المملوكة لها في الكابلات البحرية.



وجددت الشركة دعوتها المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعلى رأسهم المبعوث الدولي إلى اليمن إلى تمكين تيليمن من استخدام السعات البديلة المملوكة لها.



كما دعت إلى العمل على رفع الحظر والحصار عن قطاع الاتصالات وتحييده وعدم اقحامه في أي صراعات.