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المؤتمر نت - خلصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر

للوقاية من مرض ألزهايمر.. عليك بهذا النظام الغذائي

المؤتمرنت -
للوقاية من مرض ألزهايمر.. عليك بهذا النظام الغذائي
خلصت دراسة جديدة إلى أن كبار السن الذين يتبعون أنظمة غذائية غنية بمضادات الأكسدة المتوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي قد يكونون أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر.

وتتبعت الدراسة حالات 921 شخصا على مدى 6 سنوات بدءا من سن 81 عاما في المتوسط، وخلال فترة الدراسة تم تشخيص إصابة 220 منهم بمرض ألزهايمر.

وقال الباحثون إن الأشخاص، الذين اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفلافونولات، وهي مضادات أكسدة متوفرة في الخضروات والفاكهة والشاي، كانوا أقل عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر مقارنة بغيرهم وبمقدار النصف.

وقال كبير الباحثين في الدراسة، توماس هولاند، وهو من جامعة راشفي مدينة شيكاغو الأميركية: "تناولوا الفاكهة والخضروات خاصة الخضروات الورقية واشربوا الشاي من حين لآخر".

وأضاف "اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه وخضروات متنوعة مهم لدوام الصحة خاصة صحة المخ".

واستخدم فريق الدراسة التي نشرتها دورية (نيورولوجي) معلومات عن الأنظمة الغذائية لإحصاء متوسط ما يحصل عليه كل شخص من 4 أنواع من الفلافونولات توجد في الكرنب والفاصوليا والشاي والسبانخ والبروكلي والطماطم والتفاح والبرتقال والكمثرى وغيرها.

وقال مدير برنامج الذاكرة والمعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة بنسلفانيا الأميركية، جلين فيني، والذي لم يشارك في الدراسة "على الرغم من أن الخرف يمثل خطرا متزايدا علينا كلما تقدمنا في العمر إلا أنه ليس حتميا وهناك ما يمكن للناس عمله للحد من هذا الخطر".

المصدر: وكالات








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