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المؤتمر نت - أصيب العديد من المدنيين اليوم، جراء قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة

جرحى بينهم أطفال بنيران المرتزقة في التحيتا

المؤتمرنت -
جرحى بينهم أطفال بنيران المرتزقة في التحيتا
أصيب العديد من المدنيين اليوم، جراء قصف لمرتزقة العدو السعودي استهدف مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني أن قوى العدوان استهدفت بالأسلحة الثقيلة منطقة المغرس بمديرية التحيتا أدت إلى إصابة شابين وطفل وطفلة بجروح متفاوتة.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان استهدفت مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر 35 قذيفة مدفعية.

يشار إلى أن قوى العدوان تواصل خروقاتها اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار باستهداف وقصف الأحياء السكنية وسقط جرائها آلاف الشهداء والجرحى ودمرت المئات من منازل المواطنين منذ إنطلاق الهدنة الأممية.








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