المؤتمرنت -

عمل تخريبي جديد يخرج الانترنت عن الخدمة

أعلن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات مسفر عبدالله النمير خروج 50 بالمائة من حركة سعات الانترنت الدولية الحالية.



وأوضح الوزير النمير أن مليشيات مرتزقة العدوان بعدن أقدمت على اقتحام محطة الربط الدولية وفصل المسار الدولي عدن – جيبوتي، ما أدى إلى خروج 50 بالمائة من حركة الانترنت الدولية الحالية.



وحمل دول العدوان والمرتزقة مسؤولية الأضرار الناتجة عن ذلك وحرمان المواطنين من خدمات الانترنت .. وقال" ما يقوم به مرتزقة العدوان، دليل على حقدهم وتآمرهم على الوطن وكل ما يرتبط بحياة المواطنين".