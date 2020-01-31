المؤتمرنت -

فلكي يمني يكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي "الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية" في بيان له عن انتهاء موجة الصقيع ويقول أهم مؤشرات طقس اليمن من الخميس 30 يناير 2020 لإسبوع قادم، بناء على بيانات وخرائط الاقمار الصناعية ونماذج الطقس، وتوقعات انخفاض سطحي للضغط الجوي وحالة ماطرة على جنوب غرب السعودية وإستمرار النزول للمنخفصات على الشام مما يعيد توزيع حركة الكتل الهوائية في الجزيرة العربية.



ويحد ذلك من توغل المزيد من الكتل الهوائية الباردة على اليمن ويعزز نشاط تيارات الرياح الجنوبية والغربية والتي تكون دافئة ورطبة نسبيا مما تعمل على تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى وزيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية.



الا ان كثافة السحب لن تكون عالية بما فيه الكفاية لهطول أمطار غزيرة وعلى نطاق واسع، وعلى أقل تقدير متوقع أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، وقد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غرب اليمن لتاثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية، كما ننوه الصيادين من إرتفاع هبات الرياح و التي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب والسواحل الغربية خلال الأيام القادمة وخاصة من الإثنين والثلاثاء القادم، كما ندعو الى متابعة المستجدات ونشرات الطقس.