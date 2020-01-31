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المؤتمر نت - أصيب مواطنان جراء الخروقات المستمرة لقوى العدوان في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على عدد من المناطق في نهم والجوف ومأرب

خروقات المرتزقة في الحديدة توقع جرحى

المؤتمرنت -
خروقات المرتزقة في الحديدة توقع جرحى
أصيب مواطنان جراء الخروقات المستمرة لقوى العدوان في محافظة الحديدة، فيما شن الطيران سلسلة غارات على عدد من المناطق في نهم والجوف ومأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري إصابة شابين بنيران مرتزقة العدوان في منطقة المغرس بمديرية التحيتا، مبيناً أن قوى العدوان قصفت بالعيارات الرشاشة باتجاه جنوب الجبلية في المديرية.

وذكر المصدر أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بأربع قذائف هاون جنوب حيس، واستهدفوا بكثافة بقذائف المدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة نقطة الارتباط المشتركة بالخامري.

وأفاد أن مرتزقة العدوان استهدفوا مدينة الدريهمي المحاصرة بأكثر من 35 قذيفة مدفعية.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان التجسسي حلق في أجواء منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وأوضح المصدر أن الطيران شن 13 غارة مديريات نهم و مجزر والمتون ومفرق الجوف.








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