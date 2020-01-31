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أخبار
المؤتمر نت - قصف للمرتزقة يستهدف منازل المواطنين في شارع الخمسين

قوى العدوان تعاود قصف منازل المواطنين بشارع الخمسين

المؤتمرنت -
قوى العدوان تعاود قصف منازل المواطنين بشارع الخمسين
عاودت قوى العدوان اليوم قصف منازل المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة في شارع الخمسين ومدينة حيس بمحافظة الحديدة.

وأفاد مصدر عسكري بأن الغزاة والمرتزقة استهدفوا الأحياء السكنية بشارع الخمسين بقذائف الهاون الثقيل وقذائف B10 أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين السكان وتضرر عدد من المنازل.

وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت بشكل عنيف منازل المواطنين جنوب حيس بقذائف المدفعية.

وأشار المصدر إلى أن جرافة عسكرية لقوى العدوان استحدثت تحصينات قتالية قرب الحاشدي في كيلو 16.

ورفعت قوى العدوان وتيرة الخروقات اليومية للهدنة الأممية في إطار تصعيدها على أكثر من منطقة بمختلف مديريات محافظة الحديدة.








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