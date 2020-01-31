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المؤتمر نت - الأرصاد ينبّه سكان 11 محافظة من كتلة هوائية باردة وجافة

الأرصاد ينبّه سكان 11 محافظة من كتلة هوائية باردة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبّه سكان 11 محافظة من كتلة هوائية باردة
أكد المركز الوطني للأرصاد استمرار تأثر أجزاء من المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وتوقع المركز في نشرته الجوية ارتفاع طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى أن الطقس سيكون بارداً إلى بارد نسبيا على المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خاصة على محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب، الضالع، وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.

ونبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المحافظات آنفة الذكر خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساح والصباح الباكر.








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