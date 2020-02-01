المؤتمرنت -

غارات على عطان وأرحب وبني مطر بصنعاء

كثف طيران العدوان السعودي شن غاراته الإجرامية خلال الساعات الماضية على عدد من المحافظات، مستهدفا المواطنين وممتلكاتهم.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان بالأمانة، واستهدف مديرية أرحب بغارة، وشن غارة أخرى على مديرية بني مطر، وثمان غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء،



وذكر المصدر أن العدوان السعودي وفي تصعيد خطير وخرق وأضح لاتفاق السويد شن غارة على الضحي بالحديدة، وقصف بأكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وأحياء سكنية أخرى في شارع الـ50.



ولفت المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بـ 3 صواريخ موجهه باتجاه شرق حيس، و 6 قذائف هاون على الأحياء السكنية في شارع الـ 50، وقامت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان باستحداث تحصينات قرب الحاشدي في كيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن ثلاث غارات على مديرية مجزر بمأرب، و7 غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف بالجوف، وغارتين على الربوعة ومجازة بعسير.