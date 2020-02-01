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المؤتمر نت - أجرى الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر احمد العواضي ،

العواضي يطمئن هاتفيا على صحة رئيس فرع المؤتمر بالمحويت

المؤتمرنت -
العواضي يطمئن هاتفيا على صحة رئيس فرع المؤتمر بالمحويت
أجرى الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر احمد العواضي ، اتصالاً هاتفياً بالأخ القيادي المؤتمري الشيخ محمد ابوعلي رئيس فرع المؤتمر بمحافظة المحويت، للإطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية قسطرة في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء مبلغا له وعبره لقيادة المؤتمر وفروع المؤتمر بمحافظة المحويت تحياته الخاصه راجياً من الله سبحانه وتعالى أن يمُنّ بالشفاء العاجل على الأخ الشيخ محمد ابوعلي ، الشخصية المؤتمرية المشهود له بالوفاء والولاء الوطني والتنظيمي، ليواصل دوره، إلى جانب الشرفاء، في بناء اليمن.

من جانبه عبَّر الأخ الشيخ محمد ابوعلي عن جزيل شكره وامتنانه على هذه اللفتة الكريمة من الشيخ ياسر العواضي في السؤال عن صحته، داعياً المولى أن لا يريه أي مكروه.








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