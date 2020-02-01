المؤتمرنت -

طيران العدوان يستهدف 4 محافظات بـ25 غارة

واصلت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتكثيف الغارات الجوية حيث استهدفت بـ25 غارة 4 محافظات ومنطقة عسير خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وأحياء سكنية أخرى في شارع الـ50 بمدينة الحديدة.



كما قصفت قوى العدوان بثلاثة صواريخ موجهه باتجاه شرق حيس، واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات قرب نقطة الحاشدي في كيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارة على مديرية الضحي في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن غارة على منطقة عطان بأمانة العاصمة، وغارة على مديرية أرحب وأخرى على مديرية بني مطر، كما شن ثماني غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.



وأفاد المصدر بأن الطيران شن سبع غارات على منطقة العقبة بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على الربوعة ومجازة في عسير.