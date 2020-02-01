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المؤتمر نت - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، قاسم الريمي، بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية

غارة أميركية بمأرب ومقتل زعيم القاعدة قاسم الريمي

المؤتمرنت -
غارة أميركية بمأرب ومقتل زعيم القاعدة قاسم الريمي
قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الولايات المتحدة نفذت غارة جوية على زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن، قاسم الريمي، بعد أشهر من تعقبه من الجو والمعلومات الاستخباراتية.

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، قولهم إن الريمي قُتل بغارة جوية شنتها طائرة أمريكية في يناير.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية ومجلس الأمن القومي التعليق حول الحادث.

وكانت طائرة دون طيار شنت غارة على منزل في وادي عبيدة بمحافظة مارب، وسط اليمن، ووفق سكان محليون فإن الغارة استهدفت شخصاً كان قد وصل قبل الغارة بيوم واحد واستأجر منزلاً في المنطقة، دون أن يتعرفوا عليه.

في السياق، نقلت نيويورك تايمز عن بروس ريدل، وهو ضابط مخضرم سابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية، قوله إنه كان على علم بالغارة غير أنه لم يتضح ما إذا كان الريمي قد قُتل.

وفي فبراير من العام الماضي، رصدت الولايات المتحدة الأمريكية، مبلغ 11 مليون دولار كمكافأة لمن يدلي بمعلومات حقيقة عن الريمي.








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