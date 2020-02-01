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المؤتمر نت - تفاجأ عدد كبير من مستخدمي "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" اليوم، برسالة سوداء عند فتحه، تقول إن التطبيق لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر

"واتس آب" يوقف خدمة التراسل عن ملايين الهواتف

المؤتمرنت -
"واتس آب" يوقف خدمة التراسل عن ملايين الهواتف
تفاجأ عدد كبير من مستخدمي "واتس آب" المملوك لـ"فيسبوك" اليوم، برسالة سوداء عند فتحه، تقول إن التطبيق لا يدعم هذا الهاتف، وتنصح بالانتقال لهاتف آخر اعتباراً من مطلع فبراير الجاري.

وأصيب مستخدمو "واتس آب" بصدمة هذا الصباح، حيث توقف تطبيق الدردشة الشهير أخيرا عن العمل على عدد من طرازات iPhone و Android القديمة.

ولن يعمل تطبيق التراسل الفوري الشهير مع الهواتف التي تعمل بإصدارات قديمة من أنظمة التشغيل في هواتف "أبل" و" أندرويد" ابتداء من اليوم السبت، بحجة إجراء تحديث هام جديد على "واتس آب".

فإذا كنت تعاني من هذه المشكلة، قد يعني ذلك فاتورة كبيرة حيث ستضطر لشراء هاتف جديد لمتابعة الوصول إلى الرسائل وجهات الاتصال الخاصة بك.

وانتقد عدد من المستخدمين طريقة "واتس آب" بإجبار المستخدمين على شراء هواتف جديدة، وإيقاف التطبيق على الهواتف القديمة، التي لا يزال يستخدمها الملايين حول العالم.

وعند فتح التطبيق في الهواتف القديمة غير المدعومة، ظهرت شاشة سوداء كتب فيها: "لا تستطيع استخدام واتس آب على هذا الهاتف بعد الآن، لأن واتس آب لا يدعمه. اضغط هنا للحصول على معلومات حول الانتقال لهاتف آخر مدعوم من واتساب".

وبالنسبة لهواتف "آيفون"، فإن "واتس آب" توقف عن العمل في أي جهاز يدعم الإصدار 8 من iOS وما قبله، إلا أن عددا من الهواتف قادر على تحديث الإصدار وتحويله إلى الإصدار التاسع من نظام التشغيل للتمتع بخدمات التطبيق، وهي آيفون 6، و6 بلس، و5 سي، وآيفون 5، و4 إس.

وفيما يتعلق بآيفون 4 والإصدارات الأقدم، فإنها لن تكون قادرة على التحديث، وستخسر دعم "واتساب" نهائيا.

أما الهواتف العاملة بنظام التشغيل "آندرويد"، فإن توقف "واتس آب" سيشمل الأجهزة العاملة بإصدار أقدم من 4.0.3، الذي طرح سنة 2011، ويعرف باسم "آيس كريم سندويتش".

وقالت الشركة في تدوينة: "بالرغم من أن هذه الأجهزة المحمولة كانت جزءا مهما من قصتنا، إلا أنها لا تقدم الإمكانيات التي نحتاجها لتوسيع ميزات التطبيق في المستقبل، وكان هذا قرارا صعبا بالنسبة لنا، لكنه القرار الصائب من أجل منح الناس طرقا أفضل للبقاء على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والأحباء".

المصدر: EXPRESS








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