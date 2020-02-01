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أخبار
المؤتمر نت - رئيس المؤتمر يعزي الشيخ العنهمي بوفاة والدته

رئيس المؤتمر يعزي الشيخ العنهمي بوفاة والدته

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي الشيخ العنهمي بوفاة والدته
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ، اليوم ، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس فرع المؤتمر وعضو اللجنة الدائمة بمديرية المنار بمحافظة ذمار، الشيخ عبد الحميد يحيي العنهمي ، وكافة اخوانه ، بوفاة المغفور لها بإذن الله تعالي والدته.

وفي برقية العزاء ، عبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق تعازيه وعظيم مواساته بهذا المصاب الجلل.. سائلا المولى عز وجل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم مغفرته وان يسكنها فسيح جناته وان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا اليه راجعون











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