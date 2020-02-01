المؤتمرنت -

شرف يلتقي ممثل الصحة العالمية والبعثة الاممية لدعم اتفاق الحديدة

بحث وزير الخارجية المهندس هشام شرف اليوم مع القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية باليمن أيهاب خوري ترتيبات بدء رحلات الجسر الطبي للحالات المرضية الحرجة، المقرر أن تبدأ أولى رحلاتها يوم الاثنين 3 فبراير 2020م.



وفي اللقاء أوضح الوزير شرف أنه بالرغم من التأخير المتعمد في بدء إطلاق الجسر الجوي الطبي خلال الفترة الماضية، حرصت حكومة الإنقاذ الوطني على تقديم كافة التسهيلات والدعم للبدء في البرنامج مع منظمة الصحة العالمية، بما يحد من الكارثة الإنسانية التي يواجهها المرضى الذين يحتاجون للعلاج في الخارج.



وأشار إلى أنه في الوقت الذي ترحب فيه حكومة الإنقاذ ببدء الجسر الطبي، تؤكد في ذات الوقت أن الحل الأنجع هو إعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية والمدنية للجميع من مرضى وطلاب ورجال أعمال.



وأعرب وزير الخارجية عن تقديره لجهود مكاتب المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى اليمن والمنسق المقيم للأمم المتحدة بصنعاء ومنظمة الصحة العالمية للإعداد والتهيئة لتنفيذ الجسر الجوي الطبي المخصص للحالات المرضية الحرجة.



من جانبه اعتبر القائم بأعمال الممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية، الرحلة الأولى للجسر الطبي، انطلاقة للمرحلة الأولى التي تبلغ تكلفتها سبعة ملايين دولار أمريكي، وتتضمن نقل المرضى من وإلى مطار صنعاء الدولي وكذا تكاليف العلاج.



كما التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانيلا كروسك.

وفي اللقاء رحب الوزير شرف بنائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة كروسك, بمناسبة استلامها مهام منصبها .



وأكد دعم حكومة الإنقاذ لتنفيذ اتفاق الحديدة بالرغم من عدم التزام الطرف الآخر ومحاولاته التنصل من الاتفاق .. لافتا إلى الاستعداد تقديم كافة التسهيلات اللازمة لبعثة الأمم المتحدة بما يضمن إنجاح مهامها.



من جانبها أشارت نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى حرص الأمم المتحدة على تنفيذ اتفاق ستوكهولم بما يسهم في التخفيف من تردي الوضع الإنساني للشعب اليمني.

