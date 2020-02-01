المؤتمرنت -

النواب يدعو لتكاتف الجميع وإسقاط رهانات العدوان

بارك مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، الانتصارات التي حققها ويحققها أبطال الجيش واللجان عبر مسيرة خمس سنوات من الصمود في وجه العدوان والحصار.



وحث مجلس النواب أبطال الجيش واللجان الشعبية وهم يخوضون معركة النفس الطويل في مواجهة العدوان، على مواصلة الصمود وتحقيق الانتصارات النوعية ضد قوى العدوان التي لا تراعي الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني.



وأهاب مجلس النواب بالجميع التكاتف لإسقاط رهانات العدوان الرامية تقسيم وتمزيق اليمن .. حاثا أبطال الجيش واللجان الشعبية على مواصلة اليقظة والحذر في مواجهة العدوان وأدواته وتحقيق المزيد من الانتصارات.



وأشار إلى أنه وفي الوقت الذي تكون فيه يد على الزناد، ينبغي أن تكون اليد الأخرى ممدودة للسلام وتغليب الحل السياسي ومنطق العقل والحوار.



وجدد مجلس النواب دعوة كافة الأطراف المنضوية في صف العدوان من المغرر بهم، مراجعة حساباتها وطي صفحة الماضي والعودة إلى الصف الوطني .. مؤكدا أنه يكفي ما حصل من دمار من قبل العدوان الذي لا يستثن أحد وأخذ الدروس والعبر لما حصل، فاليمن يتسع لكافة أبنائه.



وحيا مجلس النواب موقف الشعب اليمني الرافض لصفقة القرن والتي عبرت عنه الحشود الجماهيرية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات .. مطالبا الشعوب والبرلمانات العربية التي لم تنساق في ركب ما يسمى بصفقة القرن إلى استنكار المحاولات الرامية تمرير هذه الصفقة المشؤومة.



واعتبر مجلس النواب، الأقصى الشريف رمزية عربية وإسلامية باعتباره أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.



واستعرض مجلس النواب في إطار ممارسة مهامه الدستورية - التشريعية والرقابية، مشروع جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الـ15 .



حيث ركز مشروع جدول الأعمال على أبرز القضايا المتعلقة بمناقشة مستجدات العدوان على اليمن وتكثيف التواصل مع مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية وبرلمانات الدول الأسيوية والأوروبية والأفريقية والإسلامية والعربية وإبراز مظلومية الشعب اليمني بسبب العدوان والمطالبة بإيقافه ورفع الحصار.



كما يركز مشروع جدول أعمال مجلس النواب، على مناقشة الوضع المالي والاقتصادي ومواجهة الحرب الاقتصادية والحصار الجائر الذي تفرضه دول تحالف العدوان على اليمن وموضوع نقل وظائف البنك المركزي والمبالغ المالية التي طبعت في الخارج وكذا جملة من التقارير التي تتناول الأضرار الناجمة عن العدوان الذي تقوده دول التحالف.



ويتناول مشروع جدول الأعمال إحالة الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعام المالي 2015م إلى لجنة خاصة، وتقرير عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة مادتي القمح والدقيق في عموم المحافظات، فضلاً عما يتعلق بمشروع قانون مكافحة الإرهاب ، ومشروع قانون المخطوطات.



ويتضمن جدول أعمال المجلس، تقرير حول المخالفات المستحدثة في المدن اليمنية التاريخية والإنذار الذي أطلقته منظمة اليونسكو بإنزالها إلى قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر وكذا تقرير بشأن الأضرار التي لحقت بالمواقع الأثرية والمعالم التاريخية والممتلكات الثقافية في محافظات الجمهورية جراء العدوان وتقرير احتياجات صندوق التراث والتنمية الثقافية.



ويستعرض جدول الأعمال عدد من التقارير ذات الصلة بالجوانب التشريعية والرقابية، فضلاً عن ردود الوزراء على الأسئلة الموجهة إليهم من أعضاء مجلس النواب إزاء العديد من القضايا والمواضيع الشائكة.



وفي سياق متصل حث مجلس النواب اللجان على سرعة انجاز المواضيع والتقارير المحالة إليها وتقديمها إلى المجلس ليتسنى مناقشتها والبت فيها في دورته الحالية.



كما استمع مجلس النواب من وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقة إلى مذكرته بشأن توصيات المجلس التي أقرها في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 نوفمبر 2019م والواردة في تقرير لجنة التنمية والنفط.



حيث تم إرفاق المصفوفة التنفيذية التي تم اتخاذها من قبل شركتي الغاز والنفط اليمنية للرد على تلك التوصيات المشار إليها، وأقر المجلس إحالتها إلى لجنة مختصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.



واستمع مجلس النواب خلال هذه الجلسة إلى تقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الرابعة من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الـ14.



وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الأحد بمشيئة الله تعالى.

