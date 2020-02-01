المؤتمرنت -

مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني والمرتزقة

كسرت قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجوماً انتحارياً شنه مرتزقة العدو السعودي على مواقع في مديرية مقبنة بمحافظة تعز وكبدتهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.



وذكر مصدر عسكري أن معارك عنيفة دارت بين ابطال الجيش اليمني والمرتزقة في جبهة أبعر ومحيط جبل الهان، اسفرت عن مصرع وجرح عشرات المرتزقة، وفرار من تبقى منهم.



وأكد المصدر أن مليشيات الغزاة والمرتزقة حاولت التسلل باتجاه مواقع الجيش اليمني واللجان في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، لكن سرعان ما تم رصدها واستهدافها وإجبارها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر وسط صفوف عناصرها المهاجمة.



وأضاف المصدر أن قوى العدوان قصفت نقطة الارتباط المشتركة في سيتي ماكس بالقذائف المدفعية، واستهدفت منازل المواطنين في شارع الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب بالعيارات الرشاشة.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن بأطراف الدريهمي المحاصرة بأكثر من 7 قذائف هاون.