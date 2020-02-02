المؤتمرنت -

طيران العدوان يجدد غاراته على صنعاء والجوف ومأرب

جدد العدوان السعودي الغاشم غاراته الإجرامية على صنعاء وصعدة والجوف ومأرب مخلفا اضرارا كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، و9 غارات على مناطق متفرقة من مديريتي الغيل والمتون بمحافظة الجوف.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي استهدف بغارتين منطقة كنى بمديرية الصفراء بصعدة، ما أدى إلى حدوث أضرار بمنازل المواطنين.. وشن 6 غارات على أماكن متفرقة من منطقة الملاحيط.



وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة منازل المواطنين في شارع الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب، ومناطق متفرقة من مدينة الحديدة.