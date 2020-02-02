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المؤتمر نت - استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على 3 محافظات

20 غارة على 3 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة

المؤتمرنت -
20 غارة على 3 محافظات واستمرار خرق هدنة الحديدة
استمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، وشن الطيران 20 غارة على 3 محافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان نفذت عملية تسلل فاشلة على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

واستهدفت قوى العدوان مناطق متفرقة من مدينة الحديدة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، كما قصفت بالعيارات الرشاشة شارعي الخمسين وصنعاء ومدينة الشعب.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت مزارع المواطنين جنوب قرية الشجن بأطراف الدريهمي المحاصرة بأكثر من سبع قذائف هاون.

وأكد المصدر وقوع أضرار في منازل المواطنين جراء غارتين لطيران العدوان على منطقة كنى بمديرية الصفراء محافظة صعدة، كما شن ست غارات على أماكن متفرقة من منطقة الملاحيط قبالة جيزان.

كما شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وأربع غارات على مديرية الغيل وخمس غارات على منطقتي حام والجرعوب ومناطق أخرى بمديرية المتون محافظة الجوف.








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