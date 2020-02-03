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اجتماع لقيادة فرع المؤتمر بجامعة صنعاء برئاسة الأمين العام

رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، ومعه الأمين العام المساعد الأستاذة فاطمة الخطري وبحضور عدد من رؤساء ونواب رؤساء الدوائر بالأمانة العامة، اليوم الاثنين، اجتماعاً لقيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء.



وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المتعلقة بوضع فرع الجامعة من الناحية التنظيمية حيث استمع الأمين العام إلى عدد من المقترحات والأفكار الخاصة بتطوير العمل التنظيمي بفرع جامعة صنعاء في ضوء الاجتماعات التي عُقدت مع قيادة الفرع وبناءً على توجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس.



وأكدت قيادة فرع الجامعة أنها بصدد استكمال ترتيب وضع قيادة الفرع بما يتناسب والمتغيرات التي شهدتها الفترة الماضية وبحيث يعود فرع المؤتمر بجامعة صنعاء لممارسة دورة ونشاطه السياسي والوطني على الوجه المطلوب.



وقد وجه الأمين العام قيادة فرع الجامعة بسرعة استكمال الاجراءات المطلوبة لإعادة ترتيب أوضاع فرع الجامعة والقطاع الطلابي في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن الأمانة العامة للمؤتمر ستقدم كل الدعم المطلوب لفرع المؤتمر بجامعة صنعاء وبقية فروع المؤتمر بالجامعات الاخرى باعتبارها إحدى الركائز الاساسية في تنشيط العمل التنظيمي والسياسي والوطني للمؤتمر الشعبي العام.



كما ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

