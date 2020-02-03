المؤتمرنت -

قوى العدوان تكثف خروقاتها لاتفاق الحديدة

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وشن الطيران المعادي 21 غارة على عدد من المحافظات.



وأوضح مصدر عسكري أن الغزاة والمرتزقة أطلقوا أكثر من 15 قذيفة مدفعية باتجاه حارة الضبياني وشارع الـ50 بمدنية الحديدة، واستهدفوا الأحياء السكنية بأكثر من 7 قذائف هاون.



وأكد المصدر أن قوى العدوان قصفت نقطة الارتباط المشتركة في كيلو 16 بالعيارات الرشاشة، واستحدثت جرافة عسكرية تابعة لقوى العدوان تحصينات قتالية في كيلو 16.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 15 قذيفة وبمختلف الأسلحة الرشاشة مدينة الدريهمي المحاصرة مخلفة خسائر مادية، كما قصفت بقذائف الهاون والعيارات الرشاشة والمدفعية منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه ، وحلق طيران العدوان التجسسي في أجواء المنطقة.



ولفت المصدر إلى تضرر منازل وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا إثر استهداف الخونة لها بـ 36 قذيفة.



وذكر المصدر أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً سعودياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، وأطلق طيران العدوان قنبلة صوتية على منطقة السوالمة بمديرية الشغادرة في محافظة حجة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ست غارات على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وخمس غارات على مديريتي مجزر و صرواح بمحافظة مأرب، كما شن غارتين على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية المتون في محافظة الجوف.



وشن طيران العدوان سبع غارات على البقع ومنطقة الشرفة في نجران.