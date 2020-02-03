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المؤتمر نت - أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، على ضرورة إجراء تحقيق فوري

شرف يدعو للتحقيق في قطع الانترنت

المؤتمرنت -
شرف يدعو للتحقيق في قطع الانترنت
أكد وزير الخارجية المهندس هشام شرف، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتحييد كافة المصالح والمؤسسات الخدمية المرتبطة بالمواطنين وعمليات النشاط الإنساني، ومن ذلك خدمات الاتصالات والانترنت.

وأشار الوزير شرف في رسائل للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس وأعضاء مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثل الأعلى لشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، إلى استمرار دول العدوان ومرتزقتها في انتهاج سياسات متعمدة لمضاعفة معاناة اليمنيين ومن ذلك الانتهاكات والقيود التي فرضها العدوان ومواليه في قطاع الاتصالات والعرقلة المستمرة لشركة الاتصالات اليمنية (تيليمن)، وخدمات الانترنت.

وتطرق وزير الخارجية في الرسائل إلى إعاقة العدوان، جهود المؤسسات الوطنية في توفير سعات خاصة بخدمة الانترنت، وكذا منع أية جهود مبذولة لاستخدام البدائل الأخرى المتاحة لمعالجة انقطاع الانترنت جراء إشكاليات تقنية متكررة في المنطقة.

كما أكد على ضرورة إجراء تحقيق فوري بشأن تلك المعوقات والتدخل لتحقيق معالجات تعين على استمرار عمل هذا القطاع الحيوي، بما يخدم مصالح الشعب اليمني الذي طالما يصرح المجتمع الدولي بأنه يعمل لتخفيف معاناته في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية والمعيشية.








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