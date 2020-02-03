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المؤتمر نت - دشن بمطار صنعاء الدولي اليوم الجسر الطبي الجوي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب إغلاق المطار من قبل العدوان بقيادة السعودية لأكثر من أربع سنوات

تدشين الجسر الطبي الجوي عبر مطار صنعاء

المؤتمرنت -
تدشين الجسر الطبي الجوي عبر مطار صنعاء
دشن بمطار صنعاء الدولي اليوم الجسر الطبي الجوي الذي تنظمه الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية للمرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة بسبب إغلاق المطار من قبل العدوان بقيادة السعودية لأكثر من أربع سنوات.

حيث غادر مطار صنعاء الدولي سبعة مرضى ومرافقوهم ومتبرعان بالكلى على متن أولى رحلات الجسر الطبي.

وكان من المقرر أن يغادر اليوم 120 حالة مرضية في أول رحلة للجسر الطبي على طائرة الأمم المتحدة للعلاج في الأردن حسب الاتفاق بين وزارة الصحة والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية المنظمين للجسر الطبي.

يذكر أن مطار صنعاء الدولي مغلق من قبل تحالف العدوان منذ 9 أغسطس 2016م وتسبب إغلاق المطار في وفاة أكثر من 43 ألف حالة مرضية جراء عدم القدرة على السفر للعلاج في الخارج ونفاذ الأدوية التي كانت تنقل عبر الجو.

ويعد مطار صنعاء الشريان الرئيسي لمعظم سكان الجمهورية اليمنية، وأدى الحظر المفروض عليه في كارثة إنسانية، كونه البوابة الرئيسية لشحن الأدوية والمستلزمات الطبية خصوصا للأمراض المزمنة كالسرطان والسكري والفشل الكلوي والقلب والأوعية الدموية والثلاسيميا وأمراض الدم الوراثية وغيرها.








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