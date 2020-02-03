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المؤتمر نت - أصيبت طفلة اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في محافظة صعدة

إصابة طفلة بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة

المؤتمرنت -
إصابة طفلة بانفجار قنبلة عنقودية في صعدة
أصيبت طفلة اليوم جراء انفجار قنبلة عنقودية محرمة دولياً من مخلفات طيران العدوان السعودي في محافظة صعدة.

وأفاد مصدر أمني بأن قنبلة عنقودية للعدوان انفجرت في مديرية كتاف، ما أدى إلى إصابة الطفلة سالمة حسن ناصر (8 سنوات) بجروح بالغة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان السعودي شن 5 غارات عنيفة على ذات المديرية.

هذا وتتسبب عشرات القنابل العنقودية التي يقصف بها العدوان السعودي المحافظات اليمنية منذ شن عدوانه الغاشم في الـ26 من مارس 2015، في استشهاد وإصابة المئات من المواطنين غالبيتهم أطفال ونساء.








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