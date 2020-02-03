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المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة البرلماني محمد علي قواره
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة البرلماني المؤتمري الشيخ محمد علي قاسم قواره، عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.

وأشاد ابوراس في البرقية التي بعث بها إلى الشيخ أحمد محمد علي قواره وإخوانه وإلى أخ الفقيد الشيخ قاسم علي قاسم قواره وكافة آل قواره بمديرية المفتاح محافظة حجة، بالمواقف الوطنية للفقيد وإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في متابعة احتياجات أبناء دائرته الانتخابية، إلى جانب دوره الوطني كونه يمثل إرادة الشعب من خلال إسهاماته الفاعلة في مختلف القضايا الوطنية في مجلس النواب كسلطة تشريعية ورقابية، بالإضافة إلى كونه قيادياً مؤتمرياً نشطاً، واحد مؤسسي المؤتمر الشعبي العام.

وأكد أن الوطن خسر واحداً من رجاله الأوفياء الصادقين الثابتين على مبادئهم والملتزمين بقضايا الوطن، والمكافحين من أجل عزة الشعب وكرامته، وفي نفس الوقت فإن رحيله يشكل خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام حيث كان من القياديين المحنكين والمتفانين في أداء واجباتهم التنظيمية،

وعبر رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة والحزن في هذا المصاب الجلل وذلك باسمه شخصياً وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم كل أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون








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