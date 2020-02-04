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المؤتمر نت - وزّع الإعلام الحربي مشاهد لعمليات بطولية سطرتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية في جبهة نهم

الجيش اليمني واللجان يسطرون ملاحم بطولية في نهم

المؤتمرنت -
الجيش اليمني واللجان يسطرون ملاحم بطولية في نهم
وزّع الإعلام الحربي مشاهد لعمليات بطولية سطرتها وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المواقع العسكرية في جبهة نهم.

وتظهر مشاهد الفيديو التي وزعها الإعلام الحربي اقتحام وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية جبل يام المطل على محاور العدو، وجبل القتب والمواقع التي حوله وتطهيرها بالكامل.

وبينت المشاهد سقوط معسكرات المرتزقة بكامل عتادها وعشرات الآليات والدبابات والمدرعات، ومخازن الأسلحة وهي تحترق بنيران الجيش واللجان.

كما وثقت كاميرا الإعلام الحربي فرار المرتزقة على متن آليات وأطقم مخلفين وراءهم قتلاهم وجرحاهم فيما بقي من لم يستطع الفرار منهم أسيرا بيد الجيش اليمني واللجان.

كما تظهر المشاهد ايضاً اغتنام عشرات الدبابات والمدرعات والآليات والمدافع ومخازن للأسلحة.








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