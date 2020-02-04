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المؤتمر نت - كل يوم تقريبًا ترى فرقنا الأطفال الذين يعانون من عاهات في هذا الصراع ، أو الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى علاج خارج البلاد. لأكثر من ثلاث سنوات ، حكم عليهم بالإعدام

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو الى فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية

المؤتمرنت -
منظمة إنقاذ الطفولة تدعو الى فتح مطار صنعاء للرحلات التجارية
دعت منظمة إنقاذ الطفولة جميع أصحاب المصلحة إلى فتح مطار صنعاء على الرحلات الجوية التجارية أيضًا ، وبما يمكن من إيصال الأدوية والمعدات الطبية وغيرها من البضائع إلى شمال البلاد عن طريق الجو.

وفيما اعتبرت اعادة فتح مطار صنعاء " هي خطوة إيجابية نحو إنقاذ الأرواح في اليمن" ، أكدت في ذات السياق أن "وقف إطلاق النار الكامل في جميع أنحاء البلاد ، إلى جانب حل سياسي شامل ، يمكن أن يضمن حماية حياة الأطفال".

وقالت في بيان لها يوم الاثنين - حصل المؤتمرنت على نسخة منه- ، أن إعادة فتح مطار صنعاء للرحلات الجوية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات ، يعيد شريان الحياة الحيوي لآلاف الأطفال العالقين في اليمن دون الحصول على العلاج المنقذ للحياة. أقلعت إلى عمان ، الأردن.

قال المدير القطري لمنظمة إنقاذ الطفولة اليمنية كزافييه جوبيرت:
"كل يوم تقريبًا ترى فرقنا الأطفال الذين يعانون من عاهات في هذا الصراع ، أو الذين يعانون من أمراض تحتاج إلى علاج خارج البلاد. لأكثر من ثلاث سنوات ، حكم عليهم بالإعدام معلقة فوق رؤوسهم ، لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على دعم طبي متخصص بسبب إغلاق المطار.

يعاني آلاف الأطفال من أمراض مثل مضاعفات القلب والفشل الكلوي. يجب نقلهم إلى المستشفيات الكبيرة ، لكن هناك نقص في الوقود. يحتاجون إلى رعاية صحية عالية الجودة ، ولكن هناك نقص في الإمدادات الطبية والموظفين ، والمستشفيات تعاني من انقطاع التيار الكهربائي. "

حتى الآن ، لم يكن أمام العديد من الآباء خيار سوى السير في رحلة طويلة ومكلفة وخطيرة إلى مطار عدن لنقل أطفالهم إلى خارج البلاد لتلقي العلاج. في حين أن إعادة فتح مطار صنعاء يعد تطوراً إيجابياً ، يبقى التحدي الرئيسي هو أن معظم اليمنيين لا يستطيعون السفر إلى صنعاء ، ناهيك عن دفع ثمن تذكرة الطائرة والعلاج الطبي في الخارج.








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