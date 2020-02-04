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المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استشهدت طفلة وأصيبت أخرى وامرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

23 غارة وعنقودية تحصد أرواح المدنيين

المؤتمرنت -
23 غارة وعنقودية تحصد أرواح المدنيين
شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على 4 محافظات خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما استشهدت طفلة وأصيبت أخرى وامرأة إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان.

وأكد مصدر عسكري استشهاد طفلة وإصابة امرأة بجروح بليغة نتيجة انفجار قنبلة من مخلفات العدوان شرق مديرية حيس بمحافظة الحديدة.

وأوضح المصدر أن قوى العدوان وأدواتها قصفت بالمدفعية مطار الحديدة الدولي والأحياء السكنية في شارعي صنعاء والـ 50، كما استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات قتالية بالقرب من شارع الـ 50.

وقصفت قوى العدوان بالقذائف المدفعية والعيارات الرشاشة مناطق متفرقة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستحدثت جرافة عسكرية تحصينات قتالية غرب مدينة الدريهمي المحاصرة.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت منازل ومزارع المواطنين بأكثر من 25 قذيفة مدفعية شرق وغرب مدينة التحيتا مخلفة خسائر مادية، واستهدفت بأكثر من 40 قذيفة مزارع المواطنين في منطقة الجبلية وتضرر عدد منها.

وذكر المصدر أن طفلة أصيبت بجروح إثر انفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، وشن الطيران خمس غارات على المديرية.

ولفت إلى أن الطيران شن ست غارات على مديرية الغيل، وثلاث غارات على مديرية المتون بمحافظة الجوف، كما شن أربع غارات على مديرية مجزر بمحافظة مأرب، وأربع غارات على جبل صلب في حريب نهم، وغارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء.








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