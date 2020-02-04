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المؤتمر نت - مجلس النواب يواصل جلسات أعماله

مجلس النواب يواصل جلسات أعماله

المؤتمرنت -
مجلس النواب يواصل جلسات أعماله
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الأولى من الدورة الأولى لدور الانعقاد السنوي الخامس عشراليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي..

وخلال هذه الجلسة وقف المجلس دقيقة حداد وقرأ الفاتحة ترحماً على روح الفقيد محمد علي قواره عضو مجلس النواب عن الدائرة 254 محافظة حجة.

كما أقر المجلس حضور الجانب الحكومي جلسة يوم غد الاربعاء لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية حول مشروع تعديل المادة 34 من القانون رقم 19 لسنة 2001 م بشأن الضريبة العامة على المبيعات وتعديلاته.

وقد تطرق نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ما يعانيه المواطنون في محافظة الحديدة والساحل بسبب ضعف خدمات الكهرباء في ظل استمرار العدوان والحصار ووجه حكومة الانقاذ الوطني بالعمل على التخفيف من معاناة المواطنين في محافظة الحديدة الصامدة في وجه العدوان الذي طال البنية التحتية على الخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء...

وفي سياق عمل المجلس البرلماني- التشريعي والرقابي.. وجه المجلس الشكر والتقدير للجان الدائمة التي أنجزت المواضيع المحالة اليها من قبل المجلس،
وحث بقية اللجان التي لديها مواضيع وتقارير سرعة انجازها وتقديمها إلى المجلس للبت فيها..

وكان المجلس قد استعراض جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الاربعاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة وكيل وزاة الصناعة بسام حسين الغرباني وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.








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