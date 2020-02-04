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المؤتمر نت - التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الجديد بصنعاء أيدن أوليري

شرف يناقش مع أوليري سير العمل الإنساني

المؤتمرنت -
شرف يناقش مع أوليري سير العمل الإنساني
التقى وزير الخارجية المهندس هشام شرف عبدالله اليوم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الجديد بصنعاء أيدن أوليري.

وفي اللقاء رحب وزير الخارجية بالمدير الجديد لمكتب الأوتشا .. مؤكداً حرص حكومة الإنقاذ على مواصلة تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح عمل المكتب في اليمن.

وأكد ضرورة تركيز المنظمات والهيئات الإنسانية العاملة في اليمن على دعم جهود العمل الإنساني بما يسهم في التخفيف من حجم المعاناة والكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب اليمني جراء العدوان.

فيما قدًم مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" الجديد بصنعاء وثائق تعيينه مديراً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بصنعاء.

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده لتفعيل أنشطة المكتب بما يضمن وصول المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من اليمنيين.








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