المؤتمرنت -

الراعي يُشيد بجهود منظمة أطباء بلا حدود

التقى رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، اليوم، رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية في اليمن كارولين دوكار ومعها المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود في الشرق الأوسط أحمد فضل ومستشار المنظمة مروان طاهر.



وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين في بيت الشعب.. مشيراً إلى تفاعل مجلس النواب مع كل المنظمات الإنسانية التي تحتاج لمساعدة وتعاون ممثلي الشعب.



وأشاد بالخدمات التي تقدمها المنظمات للمحتاجين في عموم المحافظات ومنها منظمة أطباء بلا حدود الإنسانية.



وقدًر رئيس مجلس النواب الجهود والأنشطة الإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود في تحقيق الأهداف الإنسانية لأبناء الشعب اليمني وخاصة في ظل العدوان الذي تشنه دول تحالف العدوان بقيادة السعودية والإمارات.



وأعرب عن الأمل في توسيع المنظمات لجهود تقديم الخدمات الإنسانية لتشمل كل المحتاجين لها جراء الأوضاع الراهنة وأن تكون الأهداف الإنسانية للمنظمات، شاملة كل المحتاجين.



وأكد رئيس مجلس النواب ضرورة أن تعمل هذه المنظمات على تعزيز التنسيق والتعاون بما يحقق الأهداف الإنسانية المشروعة.



وقدم لممثلي المنظمة شرحاً موجزاً عن العدوان والحصار وتداعياته المختلفة بما في ذلك الآثار المترتبة على القطاع الصحي.



فيما قدم ممثلو منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية شرحاً عن نشاط المنظمة ومشاريعها الإنسانية في المناطق التي تتواجد فيها .. مطالبين مجلس النواب بالتعاون في تذليل أية صعوبات قد تواجه عملهم.



