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المؤتمر نت - ندعو كل الأحزاب والحركات السياسية في اليمن والوطن العربي والعالم الى الوقوف الى جانب الحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني

مؤتمر وتحالف ذمار : صفقة القرن انتهاك صارخ للقرارات الدولية

المؤتمرنت - ذمار - حسين الخلقي -
مؤتمر وتحالف ذمار : صفقة القرن انتهاك صارخ للقرارات الدولية
تواصلاً للرفض الشعبي العربي والإسلامي لماتسمى صفقة القرن التي اعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخراً رفضت بشدة قيادة فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار والتحالف الوطني الديمقراطي واستنكرت بشدة ماتسمى صفقة القرن وذلك في الاجتماع المنعقد الثلاثاء ٤/٢/٢٠٢٠ برئاسةالأستاذ/ محمد علي السنباني ، رئيس فرع المؤتمر بجامعة ذمار.

جاء ذلك في بيان ينشر ( المؤتمرنت) فيما يلي نصه :

قيادة فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار، والمديريات والدوائر ، والتحالف الوطني الديمقراطي بالمحافظة يدينون ويستنكرون بشدة ما أعلنه الرئيس الامريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء ٢٨/١/٢٠٢٠ ماأسماها صفقة القرن التي كشفت عن السعي الأمريكي لتصفية القضية الفلسطينية ، وانحيازه الى جانب المحتل الكيان الصهيوني الغاصب وتعد انتهاكاً صارخاً للمواثيق والقرارات الدولية التي أكدت حق الشعب العربي الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

نؤكد وقوفنا الكامل ،ومساندتنا المطلقه للشعب والقيادة الفلسطينية حتى استعادة حقوقهم المشروعه وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ندعو كل الأحزاب والحركات السياسية في اليمن والوطن العربي والعالم الى الوقوف الى جانب الحقوق العادلة والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني ، و ادانة ماتسمى بصفقة القرن ومن يمولها..

صادر عن فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة وجامعة ذمار ، والتحالف الوطني الديمقراطي

الثلاثاء
٤ فبراير ٢٠٢٠ م








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