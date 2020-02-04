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المؤتمر نت - في الوقت الذي يعتمد العديد من الناس على الدجاج كبديل أساسي للحوم الحمراء الأكثر خطورة على صحة الإنسان، فقد كشفت دراسة كبيرة، أن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة

دراسة تحذر: تناول الدجاج مرتين أسبوعياً يسبب الوفاة

المؤتمرنت -
دراسة تحذر: تناول الدجاج مرتين أسبوعياً يسبب الوفاة
في الوقت الذي يعتمد العديد من الناس على الدجاج كبديل أساسي للحوم الحمراء الأكثر خطورة على صحة الإنسان، فقد كشفت دراسة كبيرة، أن تناول الدجاج مرتين في الأسبوع، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ولا تتوقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، إذ أضافت الدراسة أيضا أن تناول قطعتين من اللحوم المعدة مسبقا (الهوت دوغ والسلامي) أسبوعيا، يعني أنك أكثر عرضة للموت في سن صغير، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولفتت الدراسة المنشورة في دورية "جاما" الطبية، إلى أن تناول قطعتين من لحم البيكون بمعدل أسبوعي، يرفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 7%.
واكتشف معدو الدراسة، وهم علماء من جامعات نورث وسترن وكورنيل، هذه النتائج، من تحليلهم وجبات الغذائية لما يقرب من 30000 شخصا بالغا.

واستنتجوا أن محبي اللحوم المصنعة هم أكثر عرضة لخطر الإصابة بأزمات قلبية، خلال الـ20 عاما المقبلة.

ولكن أشار العلماء في دراستهم، إلى أنه لم يكن هناك خطر متزايد بالنسبة لأولئك الذين اعتادوا تناول الأسماك، ناصحين أنه باستبدال اللحوم بأسماك السلمون أو القد أو التونة من المكن أن يحمي القلب.

وذكرت الدراسة أن أكلة اللحوم الحمراء، أكثر عرضة للموت في سن مبكرة، بنسبة 3%.

وقالت الباحثة نورينا ألين، وهي أستاذة مساعدة في الطب الوقائي بكلية الطب بجامعة نورث وسترن فاينبرغ، "إنه فارق بسيط، ولكن الأمر يستحق المحاولة للحد من اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة، مثل البيبروني واللحوم واللحوم المشوية".

وقال كبير الباحثين في الدراسة، فيكتور تشونغ، وهو أستاذ مساعد في علوم التغذية بجامعة كورنيل، إن الإفراط في تناول اللحوم أمر سيء للقلب.

وتابع أن "التعديل من تناول هذا البروتين الحيواني، قد يشكل استراتيجية مهمة للمساعدة في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة المبكرة على مستوى السكان".

وتنصح هيئة الصحة البريطانية بالحد من استلاك اللحوم بشكل عام إلى 70 غراما يوميا، أي تناول شريحة بحجم كف اليد لحماية القلب.








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