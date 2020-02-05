المؤتمرنت -

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ احمد ابو شوارب

بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة إلى الاخ ذياب احمد على ابو شوارب وكافة ال ابو شوارب في وفاة المغفور له باذن الله تعالى والده الشيخ/ احمد على ابو شوارب، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة، سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

