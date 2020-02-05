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المؤتمر نت - عبر المؤتمر الشعبي العام عن تضامنه مع الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية في المحنة التي يمر بها

المؤتمر يتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة كورونا

المؤتمرنت -
المؤتمر يتضامن مع الشعب الصيني في مواجهة كورونا
عبر المؤتمر الشعبي العام عن تضامنه مع الأصدقاء في جمهورية الصين الشعبية في المحنة التي يمر بها جراء انتشار فيروس كورونا والذي أودى بحياة العشرات، جاء ذلك في رسالة بعثها الشيخ صادق أمين ابوراس إلى قيادة الحزب الشيوعي الصيني.. ينشر المؤتمرنت فيما يلي نصها:

الاصدقاء الاعزاء

امين عام وقيادة الحزب الشيوعي الصيني.. المحترمون

بحزن عميق وأسف كبير تابعنا أنباء تعرض الشعب الصيني الصديق في منطقة ووهان لفيروس كورونا..

وبهذا الحادث المؤسف والمأساوي أعبر لكم باسمي شخصياً وباسم كافة أعضاء وقيادات المؤتمر الشعبي العام في الجمهورية اليمنية وفروعه في الخارج عن تضامننا، ووقوفنا معكم.. ولا يساورنا أدنى شك بأن الصين التي تواجه هذا الوباء نيابة عن البشرية بما تمتلكه من كوادر ومراكز علمية قادرة على تجاوز هذه المحنة، والخروج اكثر قوة وصحة ومناعة..

نجدد تضامننا وتعاطفنا. معكم.. سائلين المولى عز وجل أن يشفي مرضاكم، وأن ينقذ شعبكم الصديق، وأن يتغمد ضحايا هذا الفيروس اللعين بواسع الرحمة والمغفرة..


وتقبلوا خالص تحياتنا وتقديرنا،،

صادق أمين ابو راس
رئيس المؤتمر الشعبي العام
الجمهورية اليمنية.. صنعاء








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