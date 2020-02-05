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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 10 غارات على نهم والجوف

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

المؤتمرنت -
قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران 10 غارات على نهم والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن الغزاة والمرتزقة قصفوا بالأسلحة الثقيلة والرشاشة مناطق وأحياء الضبياني ومدينة الشعب وشارع الخمسين بمدينة الحديدة.

وقصفت قوى العدوان بأربعة صواريخ كاتيوشا مدينة الشباب في شارع الـ 90، كما قصفت بالقذائف المدفعية على مدينة التحيتا، واستهدفت بسبع قذائف مدفعية شمال شرق مديرية حيس.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بخمس قذائف هاون منطقة كيلو16 وحلق طيران العدوان التجسسي في أجواء المنطقة.

واستهدف مرتزقة العدوان بثماني قذائف مدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية نهم وثلاث غارات على مديرية المتون، وأربع غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.








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