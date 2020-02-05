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المؤتمر نت - تجاوز عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين 490، اليوم الأربعاء

وفيات كورونا تقترب من 500 في الصين

المؤتمرنت -
وفيات كورونا تقترب من 500 في الصين
سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الأربعاء، 491 وفاة و24363 إصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا الجديد في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة أنها تلقت تقارير تفيد بوجود 3887 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس و65 حالة وفاة جديدة يوم أمس، وأن جميع حالات الوفاة في مقاطعة هوبي بوسط الصين. وأن 3219 مريضًا ما زالوا في حالة خطيرة، بينما خرج 892 شخصًا من المستشفى بعد تعافيهم.

وتم تعقب 252154 شخصًا كانوا على اتصال وثيق بالمصابين، بينهم 18457 شخصًا خرجوا من الملاحظة الطبية يوم أمس، فيما سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 18 حالة إصابة مؤكدة مع حالة وفاة واحدة، بينما تم تسجيل 10 حالات إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و11 حالة إصابة في تايوان.

وأشارت اللجنة إلى "أن عدد الحالات الجديدة المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا الجديد في الصين انخفض لليوم الثاني على التوالي، حيث تلقت تقارير عن 3971 حالة جديدة مشتبه بها يوم أمس، مقارنة مع 5072 حالة تم الإبلاغ عنها يوم الاثنين و5173 حالة يوم الأحد".

وذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية "أن دفعة من عقار (ريمديسيفير) المضاد للفيروسات، وصلت إلى الصين أمس، حيث سيخضع العقار لتجارب سريرية لاختبار كفاءته في مكافحة فيروس كورونا الجديد (2019-إن.سي.أو.في)".

واستخدم عقار (ريمديسيفير) استخدم في معالجة وباء فيروس إيبولا خارج البلاد، وعلى الرغم من أنه لم يمر بجميع إجراءات التجارب السريرية على فيروس كورونا الجديد في الخارج، إلا أنه أظهر حيوية اختبارية جيدة إلى حد ما في أعمال الأبحاث المحلية ذات الصلة.

وافقت مصلحة الدولة للمنتجات الطبية مؤخرًا لمستشفيين هما: مستشفى الصداقة الصيني-الياباني، والأكاديمية الصينية للعلوم الطبية، لإجراء تجارب سريرية على الدواء المذكور.

كما اختار باحثون صينيون عددًا من الأدوية، منها فوسفات الكلوروكين وفافيبيرافير، وبعض الأدوية الصينية التقليدية التي تحتوي على مكونات نشطة مضادة للفيروسات كأدوية مرشحة للعلاج من الفيروس، لإجراء مزيد من الاختبارات على الحيوانات والتجارب السريرية.








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